Михаил Кулагин рассказал, каково ему было сыграть против брата на Матче звёзд Единой лиги

Баскетболист «Самары» Михаил Кулагин прокомментировал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Матч всех звёзд — это всегда весело, интересно, зрелищно. Кончено, безумно приятно принимать участие в таком мероприятии.

Расстроился ли, что с братом оказались в разных командах? Как здорово играть друг против друга, так и здорово было бы играть в одной команде. В целом, здорово получилось, что мы в один сезон попали на Матч звёзд. В самом начале удалось сыграть друг против друга.

Как мне изменение формата? Здорово и интересно, что каждый год происходят изменения и нововведения», — сказал Кулагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на ВТБ Арене в Москве завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Победу по его итогам одержала команда Хавьера Паскуаля, которая встречалась с командой Эмила Райковича. Счёт встречи — 134:120.