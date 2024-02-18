Корстин: денежный приз мотивировал игроков больше выкладываться на Матче звёзд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу прошедшего Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором команда Хавьера Паскуаля оказалась сильнее команды Эмила Райковича (134:120).

«Праздник удался. Очень рада, что в очередной раз Матч звезд вызывает такие позитивные эмоции у всех. Радость и восхищение я вижу в глазах наших болельщиков. Все наши задумки получилось реализовать, и я тоже этим очень довольна.

Больше всего понравилось то, что сегодня была серьезная спортивная борьба. Думаю, что денежный приз мотивировал игроков выкладываться больше. Было видно и накануне матча, что игроки сильно замотивированы, что они настраивают, заводят себя», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».