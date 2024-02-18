Петрушев высказался по поводу дерби между командами из Греции

Сербский тяжёлый форвард Филип Петрушев, выступающий за «Олимпиакос», высказался по поводу предстоящей встречи с «Панатинакиосом».

«Это действительно большое соперничество. В Сербии у нас всего две команды. В Греции есть еще несколько, но самое большое соперничество — между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом».

Это то, к чему я привык. Мне нравится это соперничество, интенсивность и все, что происходит в Греции. Это будет веселая игра. Именно такое мне по душе.

У них много талантливых игроков в нападении. Нам нужно будет показать отличную защиту», — приводит слова Петрушева Basket News.

В текущем сезоне НБА Петрушев сыграл всего три матча: один в составе «Филадельфии Сиксерс» и два за «Сакраменто Кингз», который получил его в результате обмена с «Лос-Анджелес Клипперс». После этого он перешёл в «Олимпиакос».