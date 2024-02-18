Браун предлагает пересмотреть требования НБА к количеству игр для получения наград

Защитник команды «Бостон Селтикс» Джейлен Браун предлагает НБА снизить порог матчей для участия в борьбе за индивидуальные награды с 65 до 58.

«Это сложно, потому что, честно говоря, я считаю, что если ты получаешь какую-то награду, то должен играть значительную часть сезона. Есть парни, которые играют половину сезона и получают MVP, я не большой поклонник этого.

Но, возможно, 65 игр — это слишком сурово. Может быть, они снизят до 58 или чего-то подобного. Или что-то чуть меньше. 65 — это немного жестко. Но я определенно считаю, что для получения наград нужно играть в большинстве игр», — приводит слова Брауна Fadeaway World.

В нынешнем сезоне НБА Джейлен Браун принял участие в 50 матчах за «Бостон Селтикс», набирая в среднем за игру 22 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 3,7 результативной передачи.