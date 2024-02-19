Ларри Бёрд выразил желание сыграть против Николы Йокича

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд дал комментарий по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Я бы с удовольствием сыграл против Йокича. Он хорош. В истории нашей игры было так много великих центровых… но он хорош. Надеюсь, он будет здоров и продолжит делать то, что делает, потому что за ним интересно наблюдать», — приводит слова Бёрда The Sports Rush.

На днях американский спортивный ресурс ESPN представил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Список возглавил сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.

Рейтинг ESPN: ESPN опубликовал рейтинг претендентов на MVP НБА

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке: