Эдвардс — о 50 очках Таунса: это сделало меня счастливым, вся скамейка улыбалась

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о своём партнёре по команде, центровом Карле-Энтони Таунсе, набравшем в минувшем Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 50 очков.
«Это сделало меня счастливым. Когда мы видим то, как он сам счастлив, это положительно влияет на нас. Вся скамейка улыбалась. Я очень рад за него. Он не просто великолепный баскетболист, но и великолепный человек», — сказал Эдвардс во время пресс-конференции.
Отметим, что Таунс в матче со сборной Востока провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно со скамейки запасных 50 очков (23 из 35 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые), сделав восемь подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового в итоге составил «-6».
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