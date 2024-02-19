Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс — о 50 очках Таунса: это сделало меня счастливым, вся скамейка улыбалась

Эдвардс — о 50 очках Таунса: это сделало меня счастливым, вся скамейка улыбалась
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о своём партнёре по команде, центровом Карле-Энтони Таунсе, набравшем в минувшем Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 50 очков.

«Это сделало меня счастливым. Когда мы видим то, как он сам счастлив, это положительно влияет на нас. Вся скамейка улыбалась. Я очень рад за него. Он не просто великолепный баскетболист, но и великолепный человек», — сказал Эдвардс во время пресс-конференции.

Отметим, что Таунс в матче со сборной Востока провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно со скамейки запасных 50 очков (23 из 35 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые), сделав восемь подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового в итоге составил «-6».

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
19 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сборная Востока
Окончен
211 : 186
Сборная Запада
Сборная Востока: Лиллард - 39, Браун - 36, Халибёртон - 32, Адетокунбо - 23, Тейтум - 20, Барнс - 16, Брансон - 12, Макси - 10, Митчелл - 9, Банкеро - 6, Янг - 5, Адебайо - 3
Сборная Запада: Таунс - 50, Гилджес-Александер - 31, Дюрант - 18, Карри - 16, Букер - 15, Джордж - 13, Йокич - 13, Джеймс - 8, Дончич - 7, Дэвис - 6, Леонард - 5, Эдвардс - 4
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android