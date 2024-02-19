Гилджес-Александер не согласился с тем, что является лучшим канадским баскетболистом

Разыгрывающий, лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер отреагировал на заявление бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефана Марбэри о том, что он является лучшим баскетболистом в истории канадского спорта.

«Я, конечно, ценю такое мнение, но Стив [Нэш] всё ещё впереди меня. Я попытаюсь догнать его, но он всё ещё впереди меня», — заявил Гилджес-Александер во время пресс-конференции в рамках звёздного уикенда НБА.

Отметим, что Стив Нэш является членом Зала славы баскетбола, а также восьмикратным участником Матчей всех звёзд НБА. Более того, Нэш пять раз становился лучшим ассистентом по итогам регулярных чемпионатов. Стив играл за такие команды, как «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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