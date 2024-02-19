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«Это действительно безумие». Тайриз Макси — о трёхочковых Лилларда

«Это действительно безумие». Тайриз Макси — о трёхочковых Лилларда
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси высказался по поводу трёхочковых в исполнении разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда.

«Это действительно безумие, потому что он просто делает бросок, как будто это обычное дело, и просто отходит назад, никакого празднования, ничего. Для него это обычный бросок. Его очень трудно защищать. Стеф такой же», — приводит слова Макси Clutch Points.

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард стал победителем конкурса трёхочковых бросков, набрав в заключительном раунде 26 очков.

Отметим, что эта победа для Лилларда стала второй по счёту за его профессиональную карьеру в этом конкурсе. В прошлом году 33-летний баскетболист также стал лучшим исполняющим бросков из-за дуги.

Достижение Лилларда:
Лиллард стал вторым действующим игроком НБА с несколькими победами в конкурсе трёхочковых
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