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«Небо — это его предел». Карри высказался о Макси

«Небо — это его предел». Карри высказался о Макси
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу молодого игрока «Филадельфии Сиксерс» Тайриза Макси.

«Когда пытаешься победить на самом высоком уровне, всё становится сложнее. Принять это, но при этом играть с радостью — всегда вызов. Он был на двух Матчах всех звёзд, имеет опыт игры в плей-офф, и у него ещё много чего впереди. Небо — это предел для него», — приводит слова Карри Clutch Ponts.

Ранее Макси высказался по поводу трёхочковых в исполнении разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда.

На днях Стефен Карри сразился с Сабриной Ионеску в трёхочковой дуэли в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

Соревнование выиграл игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, он набрал 29 очков. Выступающая в WNBA за «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску набрала 26 очков.

Реакция Макси на Лилларда:
«Это действительно безумие». Тайриз Макси — о трёхочковых Лилларда
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