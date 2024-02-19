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Лука Дончич высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал» Мадрид

Лука Дончич высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал» Мадрид
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич высказался о возможном переходе звёздного французского футболиста Килиана Мбаппе в «Реал» Мадрид.

«С Мбаппе или без него мы способны выиграть много Лиг чемпионов», — цитирует Дончича Basket News.

Напомним, ранее издание Marca сообщило, что Мбаппе подписал контракт с «Королевским клубом» на пять лет, до 2029 года. Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Накануне француз сообщил руководству своего нынешнего клуба «ПСЖ» о том, что не заинтересован в продлении сотрудничества. Также сообщается, что Мбаппе не рассматривал другие предложения.

За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами.

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