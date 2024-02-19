Акун-Пёрселл шуточно ответил, что съел перед Матчем всех звёзд, где набрал 44 очка

Форвард клуба «Локомотив-Кубань» и бывший игрок НБА американец Девон Акун-Пëрселл поделился впечатлениями от Матча всех звёзд Единой лиги, состоявшегося вчера, 18 февраля.

Напомним, в матче принимали участие команды Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля. Победу со счётом 134:120 одержала команда Паскуаля. Пëрселл был признан лучшим игроком встречи.

«Даже не знаю, что и сказать! Это просто невероятно – получить награду в своём первом же в карьере Матче всех звёзд. Ребята, жаловаться мне точно не на что!

Что съел перед матчем? У меня стандартный выбор – спагетти (смеётся). А если серьёзно, то с первыми попаданиями ко мне пришла уверенность, мячи начали залетать, будто корзина стала огромной. Поэтому бросал, даже не раздумывая, сразу, как получал передачу.

Классный праздник, который подарил мне невероятные эмоции. Всё прошло просто здорово, я счастлив, что меня пригласили, и всё случилось так, как случилось», — приводит слова Пëрселла пресс-служба «Локомотива».