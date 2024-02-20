Кирилл Савин и Джеремайя Хилл поделились впечатлениями от Матча звёзд Единой лиги

Игроки баскетбольного клуба «Руна» россиянин Кирилл Савин и американец Джеремайя Хилл поделились впечатлениями от Матча всех звёзд Единой лиги, состоявшегося в минувшее воскресенье, 18 февраля.

Напомним, в матче принимали участие команды Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля. Победу со счётом 134:120 одержала команда Паскуаля. Американец Девон Акун-Пëрселл был признан лучшим игроком встречи.

«Здорово находиться на таком классном мероприятии. Очень рад, что меня пригласили поучаствовать. Считаю, что отлично выступил в конкурсе трёхочковых», — приводит слова Савина пресс-служба «Руны».

«Это действительно потрясающее событие. Было приятно оказаться в одной команде со всеми лучшими игроками лиги», — сказал Хилл.