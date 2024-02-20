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Энтони рассказал, как он мог объединиться с Брайантом в «Лейкерс» в 2011 году

Энтони рассказал, как он мог объединиться с Брайантом в «Лейкерс» в 2011 году
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Бывший лёгкий форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матчей всех звёзд Кармело Энтони рассказал, как он мог оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в 2011 году, будучи игроком «Денвер Наггетс». По итогам запланированный обмен не состоялся, а Энтони пополнил ряды «Нью-Йорк Никс».

«Сделка была уже заключена с «Лейкерс». Я и Нене вместо Ламара Одома и Эндрю Байнума. Это сделка была утверждена. Я никогда не думал о «Нью-Йорке». Но потом в «Наггетс» отказались сделки, полагая, что они не хотят, чтобы я оставался на Западе. Поэтому меня лучше отправить на Восток — в Нью-Йорк», — рассказал Энтони в подкасте Дуэйна Уэйда.

В настоящий момент Кармело 39 лет. Помимо «Денвера», «Нью-Йорка», за время карьеры в НБА Энтони выступал за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кармело является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу (2008, 2012, 2016).

Кармело ушёл из баскетбола:
«Всегда был одним из величайших». Кармело Энтони завершил карьеру после 19 сезонов в НБА
«Всегда был одним из величайших». Кармело Энтони завершил карьеру после 19 сезонов в НБА
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