Энтони рассказал, как он мог объединиться с Брайантом в «Лейкерс» в 2011 году

Бывший лёгкий форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матчей всех звёзд Кармело Энтони рассказал, как он мог оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в 2011 году, будучи игроком «Денвер Наггетс». По итогам запланированный обмен не состоялся, а Энтони пополнил ряды «Нью-Йорк Никс».

«Сделка была уже заключена с «Лейкерс». Я и Нене вместо Ламара Одома и Эндрю Байнума. Это сделка была утверждена. Я никогда не думал о «Нью-Йорке». Но потом в «Наггетс» отказались сделки, полагая, что они не хотят, чтобы я оставался на Западе. Поэтому меня лучше отправить на Восток — в Нью-Йорк», — рассказал Энтони в подкасте Дуэйна Уэйда.

В настоящий момент Кармело 39 лет. Помимо «Денвера», «Нью-Йорка», за время карьеры в НБА Энтони выступал за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кармело является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу (2008, 2012, 2016).