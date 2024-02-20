Экс-форвард УНИКСа Хезонья отклонил два предложения «Реала» о продлении контракта

Форвард «Реала» Марио Хезонья, ранее выступавший за казанский УНИКС, отказался от двух предложений мадридского клуба по продлению контракта. Об этом сообщает Marca.

Примечательно, что в минувшие выходные хорват выиграл свой первый Кубок с «Реалом». Причина, по которой Хезонья не стал принимать предложение команды, заключается в том, что он не доволен своей ролью.

Хорватский баскетболист провёл всего три минуты во второй половине финальной встречи с «Барселоной». При том, что во второй четверти баскетболист записал на свой счёт 12 очков. Он вышел на паркет лишь за 3:23 до конца, потому что Габи Деку совершил четвёртый персональный фол. После игры он был единственным, кто отказался давать интервью и первым отправился в раздевалку.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Мессина общается с игроками «Олимпии» во время тайм-аута: