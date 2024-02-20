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Тимофей Мозгов: я в ужасной форме, за последние два месяца подраспустил себя

Тимофей Мозгов: я в ужасной форме, за последние два месяца подраспустил себя
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Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов высказался по поводу своей формы после Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Если без шуток, я в ужасной форме. Если какое-то время я еще бегал тренировался чуть-чуть, то последние два месяца я себя подраспустил. Очень сильно. И спортом не занимался, и какой-то фастфуд ел. Все подряд в общем.

Возобновление карьеры? Вообще, я не завершал официально. Не думаю, что многим интересно мое завершение карьеры. Можно, наверное, устроить какой-то праздничный матч в часть завершения карьеры. С друзьями. Собрать всех, сделать праздник большой. Посмотрим, если колено не будет болеть — можно будет вернуться на паркет. Но надо только похудеть, чуть-чуть», — приводит слова Мозгова ТАСС.

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