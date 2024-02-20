Риверс: я изначально сказал, что Харден подходит «Клипперс» больше, чем «Филадельфии»

Действующий главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал о том, что он повлиял на переход Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс» в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я был одним из тех, кто сказал, что это будет отличная сделка для них. Я считал, что он подходит им больше, чем команде «Сиксерс». Думаю, он идеально подходит им», — приводит слова Риверса Legion Hoops.

Напомним, 34-летний Харден стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в начале текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации в результате обмена из «Филадельфии Сиксерс».

Недавно Джеймс Харден обошёл Мориса Чикса по количеству результативных передач в НБА и вышел на 15-е место по этому показателю. Теперь на счету Джеймса 7393 ассиста.