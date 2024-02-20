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Олег Киселёв покинул пост главного тренера «Астаны»

Олег Киселёв покинул пост главного тренера «Астаны»
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Российский специалист Олег Киселёв покинул пост главного тренера «Астаны», сообщает пресс-служба команды. Напомним, Киселёв возглавил клуб из Казахстана в июне 2022 года. На данный момент «Астана» занимает шестое место в группе Б Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 37 очков.

«Хочу выразить благодарность Олегу за его работу и вклад в наш клуб! Он вернул Кубок Казахстана в Астану, завоевал бронзу Западно-Азиатской Суперлиги и выиграл в текущем сезоне больше матчей в Единой лиге ВТБ, чем за два предыдущих сезона в сумме.

Решение было для нас крайне трудным, но с учётом реальности и стремления выйти в плей-офф мы вынуждены произвести перемены в надежде на то, что они помогут встряхнуть команду и поднять её на новый уровень. Благодарю Олега за его труд и желаю ему успехов в будущей работе!» — сказал генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян.

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