Алексей Швед показал фото из Китая в «коммунистической» толстовке

Российский разыгрывающий Алексей Швед, в настоящий момент выступающий за «Шаньси Лунгс» в чемпионате Китая, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Алексей показал, как проводит время в КНР. Отметим, что на Алексее был худи с изображёнными на нём серпом и молотом.

Фото: Из личного архива Алексея Шведа

Фото: Из личного архива Алексея Шведа

Об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа прошлого года. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. В то время сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов, в том числе неназванная команда, выступающая в Евролиге.

В 30 матчах чемпионата Китая Швед в среднем набирает 16,1 очка, совершает шесть подборов и отдаёт 9,2 передачи.