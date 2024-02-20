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Рики Рубио провёл первую тренировку за сборную Испании после возвращения

Рики Рубио провёл первую тренировку за сборную Испании после возвращения
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Разыгрывающий «Барселоны» Рики Рубио, страдавший от психологических проблем, провёл первую тренировку в составе национальной команды Испании после возвращения.

Фото: EuroBasket

Напомним, прошлым летом Рики Рубио сообщил, что приостанавливает спортивную карьеру из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года. 6 февраля «Барселона» объявила о подписании контракта с игроком.

Ранее главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло сообщил, что разыгрывающий Рики Рубио хочет провести свою первую официальную игру после возвращения именно за национальную команду.

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Рубио, покинувший НБА, провёл тренировку с «Барселоной»:

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