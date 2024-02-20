Президент Единой лиги Кущенко высказался о дисквалификации Курбанова из ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал дисквалификацию бывшего капитана московского ЦСКА Никиту Курбанов в допинг-пробе которого был найден кокаин.

«Как на имидже Единой лиги сказалась история, которая недавно произошла с Никитой Курбановым? У нас здесь только официальная информация, которая есть в информационном поле. Лига выполняет те требования, которые предоставляет РУСАДА. Все остальное касается только спортсмена, а мы по понятным причинам выполняем официальные требования», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Напомним, Никита Курбанов осенью прошлого года объявил о приостановке карьеры по личным причинам. Позже стало известно, что форвард отбывал трёхмесячную дисквалификацию после нахождения в его крови следов кокаина.

11 февраля Курбанов провёл свой первый матч за ЦСКА после отстранения. Форвард за 19 минут на паркете не набрал ни одного очка. Армейцы на выезде уступили «Парме» со счётом 80:84.