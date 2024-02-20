Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги Кущенко высказался о дисквалификации Курбанова из ЦСКА

Президент Единой лиги Кущенко высказался о дисквалификации Курбанова из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал дисквалификацию бывшего капитана московского ЦСКА Никиту Курбанов в допинг-пробе которого был найден кокаин.

«Как на имидже Единой лиги сказалась история, которая недавно произошла с Никитой Курбановым? У нас здесь только официальная информация, которая есть в информационном поле. Лига выполняет те требования, которые предоставляет РУСАДА. Все остальное касается только спортсмена, а мы по понятным причинам выполняем официальные требования», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Напомним, Никита Курбанов осенью прошлого года объявил о приостановке карьеры по личным причинам. Позже стало известно, что форвард отбывал трёхмесячную дисквалификацию после нахождения в его крови следов кокаина.

11 февраля Курбанов провёл свой первый матч за ЦСКА после отстранения. Форвард за 19 минут на паркете не набрал ни одного очка. Армейцы на выезде уступили «Парме» со счётом 80:84.

Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
84 : 80
ЦСКА
Москва
Парма: Риз - 17, Брайс - 16, Джонсон - 15, Соломон - 10, Платунов - 10, Ильницкий - 9, Халтурин - 3, Абдулбасиров - 2, Чебуркин - 2, Перевалов, Тучков, Егоров
ЦСКА: М'Бай - 18, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 13, Тримбл - 13, Джекири - 7, Карданахишвили - 5, Астапкович - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Антонов - 2, Михайловский, Курбанов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android