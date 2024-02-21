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Донован Митчелл проводит лучший сезон в НБА по многим метрикам

Донован Митчелл проводит лучший сезон в НБА по многим метрикам
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл по ходу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024 демонстрирует лучшие статистические показатели в карьере по многим метрикам.

Net Rating «Кливленда» с Донованом на паркете «+11,1», а без него «-3,9». Net Rating – это разница между количество очков на 100 владений, которое забивает атака и пропускает защита.

27-летний Митчелл забрасывает по 28,4 очка, отдает 6,3 результативные передачи, собирает 5, 4 подбора и перехватывает 1,9 мяча – все четыре показателя лучшие в карьере.

Напомним, «Кливленд» с Митчеллом в составе занимает второе место в Восточной конференции с результатом в 36 побед при 17 поражениях.

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