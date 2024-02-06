Шикарное преображение «Кливленда». Как клуб НБА за месяц поднялся на второе место Востока?

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает радовать любителей игры с оранжевым мячом интересными противостояниями каждый день. В последнем для себя матче «Кливленд Кавальерс» обыграли «Сакраменто Кингз», да не просто обыграли, а буквально разгромили оппонента со счётом 136:110. Эта победа стала 14-й для команды в последних 15 матчах регулярки. Просто невероятное преображение по сравнению со стартом сезона-2023/2024.

Что же было на старте? «Кливленд» подходил к началу регулярного чемпионата со всеми лидерами в составе, но команда всё равно не смогла показать внятной игры. Главный тренер команды Джей Би Бикерстафф явно не лучшим образом подготовил своих подопечных к старту сезона НБА. О чём говорят и шесть поражений в 10 матчах на старте. Затем дела у клуба из Огайо немного улучшились, но всё равно «Кливленду» не удавалось попасть даже в топ-4, где крепко обосновались «Бостон», «Милуоки», «Филадельфия» и поочерёдно сменялась одна команда: «Орландо», «Майами» или кто-то ещё.

Так как же прошло преображение по ходу сезона? Всё началось в новом 2024 году. Команда в период с 1 января 6 февраля проиграла лишь 2 из 16 матчей. При этом сперва «Кливленду» помог разогнаться лёгкий календарь — два матча с «Вашингтоном» и по матчу с «Сан-Антонио» и «Бруклином» — не самыми сильными коллективами. К слову, клуб во время этого отрезка первое время выступал без двух лидеров — Дариуса Гарлэнда и Эвана Мобли, которые залечивали травмы. Сейчас же оба вернулись в строй и помогают «Кавальерс» всё лучше себя показывать в Восточной конференции.

Великолепный рывок «Кливленда» в регулярном чемпионате не мог обойтись без значительного улучшения игры команды, и произошла она в обороне. «Кавальерс» ещё по ходу прошлого сезона на протяжении всего чемпионата поочередно менялись с «Майами» местами в топе клубов НБА, которые пропускают наименьшее количество очков. Так вот наконец-то дела в защите у «Кливленда» наладились — топ-3 результат в НБА — 109,7 очка. Именно благодаря игре на своей половине площадки подопечным Бикерстаффа удалось в прошлом сезоне занять четвёртое место в Восточной конференции.

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» Фото: Jason Miller/Getty Images

Если мы говорим о преображении «Кливленда», нельзя не упомянуть Донована Митчелла. Атакующий защитник влияет на игру команды в нападении и защите, показывая высокую эффективность бросков с игры, при этом отрабатывая на своей половине в каждом матче. За последние 16 матчей регулярного чемпионата Митчелл в среднем набирает 28,5 очка, положительно влияя на все аспекты игры клуба из Огайо.

Прежде всего, если мы говорим о «Кливленде», вспоминается Леброн Джеймс, но теперь во главе с Митчеллом установлено лучшее достижение для клуба без Леброна в составе. Команда на данный момент в Восточной конференции идёт на втором месте с показателем 32-16. Это лучшее соотношение побед и поражений в истории «Кливленда» (66,7% побед) за всё время, что Джеймс находится в НБА, не играя за клуб из Огайо. Данный факт лишь укрепляет мысли, что «Кавальерс» сейчас нереально хороши и буквально за месяц стали командой топ-уровня. Интересно, удастся ли команде не растерять свою форму до плей-офф, чтобы не повторился прошлогодний апсет с «Нью-Йорк Никс» в первом раунде?