Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бурк — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Преображение «Кливленда» в Восточной конференции НБА: Митчелл, Гарлэнд, Мобли, Леброн

Шикарное преображение «Кливленда». Как клуб НБА за месяц поднялся на второе место Востока?
Никита Бирюков
Шикарное преображение «Кливленда» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии
«Кавальерс» впервые играют лучше без Леброна Джеймса!

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает радовать любителей игры с оранжевым мячом интересными противостояниями каждый день. В последнем для себя матче «Кливленд Кавальерс» обыграли «Сакраменто Кингз», да не просто обыграли, а буквально разгромили оппонента со счётом 136:110. Эта победа стала 14-й для команды в последних 15 матчах регулярки. Просто невероятное преображение по сравнению со стартом сезона-2023/2024.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
136 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Страс - 22, Аллен - 19, ЛеВерт - 17, Мобли - 11, Гарлэнд - 11, Окоро - 10, Меррилл - 9, Уэйд - 6, Ньянг - 2, Портер, Джонс
Сакраменто Кингз: Барнс - 22, Фокс - 19, Монк - 18, Сабонис - 12, Хаертер - 10, Мюррэй - 10, Лайлз - 7, Дуарте - 5, Эдвардс - 5, Митчелл - 2, Макги, Джонс, Эллис, Лень

Что же было на старте? «Кливленд» подходил к началу регулярного чемпионата со всеми лидерами в составе, но команда всё равно не смогла показать внятной игры. Главный тренер команды Джей Би Бикерстафф явно не лучшим образом подготовил своих подопечных к старту сезона НБА. О чём говорят и шесть поражений в 10 матчах на старте. Затем дела у клуба из Огайо немного улучшились, но всё равно «Кливленду» не удавалось попасть даже в топ-4, где крепко обосновались «Бостон», «Милуоки», «Филадельфия» и поочерёдно сменялась одна команда: «Орландо», «Майами» или кто-то ещё.

Чем недовольны в НБА?
«Теперь он травмирован!» Игроки НБА возмущены правилом 65 матчей, но лига не отступит
«Теперь он травмирован!» Игроки НБА возмущены правилом 65 матчей, но лига не отступит

Так как же прошло преображение по ходу сезона? Всё началось в новом 2024 году. Команда в период с 1 января 6 февраля проиграла лишь 2 из 16 матчей. При этом сперва «Кливленду» помог разогнаться лёгкий календарь — два матча с «Вашингтоном» и по матчу с «Сан-Антонио» и «Бруклином» — не самыми сильными коллективами. К слову, клуб во время этого отрезка первое время выступал без двух лидеров — Дариуса Гарлэнда и Эвана Мобли, которые залечивали травмы. Сейчас же оба вернулись в строй и помогают «Кавальерс» всё лучше себя показывать в Восточной конференции.

Великолепный рывок «Кливленда» в регулярном чемпионате не мог обойтись без значительного улучшения игры команды, и произошла она в обороне. «Кавальерс» ещё по ходу прошлого сезона на протяжении всего чемпионата поочередно менялись с «Майами» местами в топе клубов НБА, которые пропускают наименьшее количество очков. Так вот наконец-то дела в защите у «Кливленда» наладились — топ-3 результат в НБА — 109,7 очка. Именно благодаря игре на своей половине площадки подопечным Бикерстаффа удалось в прошлом сезоне занять четвёртое место в Восточной конференции.

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз»

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз»

Фото: Jason Miller/Getty Images

Если мы говорим о преображении «Кливленда», нельзя не упомянуть Донована Митчелла. Атакующий защитник влияет на игру команды в нападении и защите, показывая высокую эффективность бросков с игры, при этом отрабатывая на своей половине в каждом матче. За последние 16 матчей регулярного чемпионата Митчелл в среднем набирает 28,5 очка, положительно влияя на все аспекты игры клуба из Огайо.

Прежде всего, если мы говорим о «Кливленде», вспоминается Леброн Джеймс, но теперь во главе с Митчеллом установлено лучшее достижение для клуба без Леброна в составе. Команда на данный момент в Восточной конференции идёт на втором месте с показателем 32-16. Это лучшее соотношение побед и поражений в истории «Кливленда» (66,7% побед) за всё время, что Джеймс находится в НБА, не играя за клуб из Огайо. Данный факт лишь укрепляет мысли, что «Кавальерс» сейчас нереально хороши и буквально за месяц стали командой топ-уровня. Интересно, удастся ли команде не растерять свою форму до плей-офф, чтобы не повторился прошлогодний апсет с «Нью-Йорк Никс» в первом раунде?

Как дела у сына Короля?
Сына Леброна не хотят видеть в НБА. Теперь его спасёт только влияние Короля
Сына Леброна не хотят видеть в НБА. Теперь его спасёт только влияние Короля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android