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Мозгов: Леброн Джеймс — конь, который никогда не устаёт

Мозгов: Леброн Джеймс — конь, который никогда не устаёт
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Российский экс-центровой Тимофей Мозгов поделился мнением о 39-летнем лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, с которым он вместе играл в «Кливленд Кавальерс».

«Сколько времени он ещё продержится на таком уровне? Думаю, пару лет точно — если захочет. Но надо думать, на каком уровне он продержится. В целом он и пять лет может играть, но на пятый год его игра будет намного хуже. И его владение мячом будет уже не на пользу команде идти. А чтобы на пользу его игра шла — года два.

Он просто конь. Конь, который никогда не устаёт. Помимо того, что он генетически очень одарён, Леброн ещё и умный. Плюс он невероятно трудолюбивый, что большая редкость в баскетболе. Талантливый, конь, трудолюбивый — это компоненты [успеха]», — приводит слова Мозгова ТАСС.

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