Виктор Вембаньяма стал амбассадором Louis Vuitton

Французский центровой, лидер команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма подписал контракт амбассадора c домом моды Louis Vuitton. Об этом сообщает журналист Ник Депаула в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам Вембаньямы, он постарается продемонстрировать «французское совершенство» в сотрудничестве с модным брендом.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) молодой французский талант принял участие в 49 матчах за «Сан-Антонио Спёрс», в среднем за игру набирая 20,5 очка, совершая 10 подборов и отдавая 3,2 результативной передачи. Также на его счету 3,2 блокшота в среднем за матч.

«Сан-Антонио Спёрс» находится на последней, 15-й строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА.