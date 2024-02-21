Док Риверс: я сказал владельцам «Милуоки»: «Я не знаю, почему вы выбрали меня»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал о периоде, когда он вёл переговоры с клубом из Висконсина о контракте по поводу назначения на пост тренера после увольнения Эдриана Гриффина в конце января этого года.

«Я сказал [владельцам «Милуоки Бакс»]: «Я не знаю, почему вы это делаете». А они в ответ: «Это не имеет значения, мы делаем это сейчас. Ты нам нужен». Вот где у меня были сомнения», — сказал Риверс во время эфира SiriusXM NBA Radio.

Ранее тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал частую смену главных тренеров в клубе. По словам греческого баскетболиста, такие процессы очень сильно истощают из-за разных философий у наставников.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры: