Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Док Риверс: я сказал владельцам «Милуоки»: «Я не знаю, почему вы выбрали меня»

Док Риверс: я сказал владельцам «Милуоки»: «Я не знаю, почему вы выбрали меня»
Комментарии

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал о периоде, когда он вёл переговоры с клубом из Висконсина о контракте по поводу назначения на пост тренера после увольнения Эдриана Гриффина в конце января этого года.

«Я сказал [владельцам «Милуоки Бакс»]: «Я не знаю, почему вы это делаете». А они в ответ: «Это не имеет значения, мы делаем это сейчас. Ты нам нужен». Вот где у меня были сомнения», — сказал Риверс во время эфира SiriusXM NBA Radio.

Ранее тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал частую смену главных тренеров в клубе. По словам греческого баскетболиста, такие процессы очень сильно истощают из-за разных философий у наставников.

Откровения Янниса:
«Это истощает». Адетокунбо отреагировал на частую смену тренеров в «Милуоки»

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android