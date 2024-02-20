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«Это истощает». Адетокунбо отреагировал на частую смену тренеров в «Милуоки»

«Это истощает». Адетокунбо отреагировал на частую смену тренеров в «Милуоки»
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал частую смену главных тренеров в клубе из Висконсина. Отметим, что ранее «Милуоки« назначил Дока Риверса на пост главного тренера после увольнения Эдриана Гриффина, пришедшего в команду минувшим летом.

«Это тяжело. Это тяжело. Это мой четвёртый тренер за шесть месяцев — Майк Буденхольцер, Эдриан Гриффин, Джо Пранти (временно исполняющий обязанности. — Прим. «Чемпионата») и теперь Док Риверс. Другая философия, другой план игры. Это сложно. Это истощает», — приводит слова Адетокунбо Bleacher Report.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 30,8 очка, 11,2 подбора и 6,4 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,6, трёхочковых — 25,5. На данный момент «Бакс» занимают третье место на Востоке (35-21).

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