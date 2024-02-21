Трей Янг отреагировал на слухи о своём возможном обмене из «Атланты»

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал, как он отреагировал на слухи по поводу его возможного обмена в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я сейчас полностью сосредоточен на том, что происходит в «Атланте». Я не реагирую на все эти слухи», — сказал Янг во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 26,7 очка, 10,9 результативной передачи и 2,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 37.

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес: