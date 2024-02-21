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Болельщики скандировали «MVP» в адрес Николы Йокича во время матча НХЛ

Болельщики скандировали «MVP» в адрес Николы Йокича во время матча НХЛ
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич на днях принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где, будучи представителем сборной Запада, уступил сборной Востока со счётом 186:211.

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
19 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сборная Востока
Окончен
211 : 186
Сборная Запада
Сборная Востока: Лиллард - 39, Браун - 36, Халибёртон - 32, Адетокунбо - 23, Тейтум - 20, Барнс - 16, Брансон - 12, Макси - 10, Митчелл - 9, Банкеро - 6, Янг - 5, Адебайо - 3
Сборная Запада: Таунс - 50, Гилджес-Александер - 31, Дюрант - 18, Карри - 16, Букер - 15, Джордж - 13, Йокич - 13, Джеймс - 8, Дончич - 7, Дэвис - 6, Леонард - 5, Эдвардс - 4

Спустя несколько дней сербский баскетболист был замечен на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Ванкувер Кэнакс». Болельщики начали скандировать «MVP» (самый ценный игрок), как только Йокич был представлен местной публике.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НБА 29-летний центровой принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, 12 подборов и 8,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,7, трёхочковых — 35,2. На данный момент «Денвер» занимает четвёртое место на Западе (36-19).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 10:46     1:1 Джохансен (Джонсон, Тэйвз) – 22:54     2:1 Джохансен (Паризе) – 41:35     3:1 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 59:32    
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