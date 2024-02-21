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Болельщики скандировали «MVP» в адрес Николы Йокича во время матча НХЛ

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич на днях принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где, будучи представителем сборной Запада, уступил сборной Востока со счётом 186:211.

Спустя несколько дней сербский баскетболист был замечен на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Ванкувер Кэнакс». Болельщики начали скандировать «MVP» (самый ценный игрок), как только Йокич был представлен местной публике.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НБА 29-летний центровой принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, 12 подборов и 8,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,7, трёхочковых — 35,2. На данный момент «Денвер» занимает четвёртое место на Западе (36-19).