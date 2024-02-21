Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах в Евролиге

Форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах в этом сезоне Евролиги.

«Изначально я брал Торнике Шенгелию. Также я беру часто Шейна Ларкина и Эди Тавареша, особенно до того, как он получил травму. Также у меня есть Чима Монеке, который в последнее время играет потрясающе. А уж потом всё зависит от ситуации. Я стараюсь найти недорогие варианты, которые могут мне помочь. В последнее время это Маринкович. Ещё я брал Найджела Хейс-Дэвиса. Он долгое время был частью моей команды, но получил травму. Я ещё пытался взять Дайшона Пьера, потому что он много играет, но он получил травму.

Я так хотел взять Майка Джеймса, но так и не смог. Я не очень хорошо справился с этой частью, потому что он играет потрясающе. Пару раз я брал Алека Питерса, Николу Милутинова, Томаса Уолкапа или Айзею Канаана», — приводит слова Везенкова Eurohoops.