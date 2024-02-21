Лиллард повторил достижение Леонарда для участников МВЗ в составе новой команды

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в Матче всех звёзд в рамках минувшего звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором его команда, сборная Востока, одержала победу над сборной Запада со счётом 211:186.

Лиллард был признан самым ценным игроком (MVP) Матча всех звёзд, набрав в общей сложности 39 очков (14 из 26 с игры, где 11 из 23 — трёхочковые), шесть результативных передач и три подбора, проведя на площадке 28 минут. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА после Кавая Леонарда (сезон-2019/2020 — «Лос-Анджелес Клипперс»), получившим награду MVP Матча звёзд лиги в составе новой команды. Лиллард перед началом нынешнего регулярного сезона был обменян из «Портленд Трэйл Блэйзерс».