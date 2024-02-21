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Лиллард повторил достижение Леонарда для участников МВЗ в составе новой команды

Лиллард повторил достижение Леонарда для участников МВЗ в составе новой команды
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в Матче всех звёзд в рамках минувшего звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором его команда, сборная Востока, одержала победу над сборной Запада со счётом 211:186.

Лиллард был признан самым ценным игроком (MVP) Матча всех звёзд, набрав в общей сложности 39 очков (14 из 26 с игры, где 11 из 23 — трёхочковые), шесть результативных передач и три подбора, проведя на площадке 28 минут. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА после Кавая Леонарда (сезон-2019/2020 — «Лос-Анджелес Клипперс»), получившим награду MVP Матча звёзд лиги в составе новой команды. Лиллард перед началом нынешнего регулярного сезона был обменян из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
19 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сборная Востока
Окончен
211 : 186
Сборная Запада
Сборная Востока: Лиллард - 39, Браун - 36, Халибёртон - 32, Адетокунбо - 23, Тейтум - 20, Барнс - 16, Брансон - 12, Макси - 10, Митчелл - 9, Банкеро - 6, Янг - 5, Адебайо - 3
Сборная Запада: Таунс - 50, Гилджес-Александер - 31, Дюрант - 18, Карри - 16, Букер - 15, Джордж - 13, Йокич - 13, Джеймс - 8, Дончич - 7, Дэвис - 6, Леонард - 5, Эдвардс - 4
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