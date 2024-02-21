Участник МВЗ в сезоне-2023/2024 НБА показывает статистику Гарнетта образца 2003 года

Тяжёлый форвард, лидер «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс в общей сложности принял участие в 55 матчах в рамках нынешнего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где он набирает в среднем 20,1 очка, 8,1 подбора, шесть результативных передач, 1,5 блок-шота и 1,2 перехвата.

Примечательно, что Барнс на данный момент является первым игроком с 2003 года, демонстрирующим подобную статистику. Последний раз это удавалось Кевину Гарнетту в 2003 году, который на тот момент выступал за «Миннесоту Тимбервулвз». Скотти впервые в своей карьере принял участие в Матче всех звёзд, который прошёл в понедельник, 19 февраля.

Отметим, что 22-летний баскетболист был выбран на драфте НБА 2021 года под общим четвёртым номером. Действующий контракт тяжёлого форварда рассчитан до конца сезона-2024/2025. Летом 2025-го Барнс в теории может стать ограниченно свободным агентом, если не договорится до этого времени о подписании нового контракта.