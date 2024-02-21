Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, кто станет лицом НБА после его ухода

Леброн Джеймс рассказал, кто станет лицом НБА после его ухода
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер станет новым лицом НБА после того, как сам Джеймс покинет лигу.

«Я бы сказал, что Шей Гилджес-Александер, Человек-муравей. Мне кажется, что он сможет продолжить эстафету после меня, после Стефа, Кей Ди — парней, которые задавали стандарты на протяжении многих лет. У него отличная харизма. Он мне нравится», — приводит слова Джеймса USA Today.

Ранее сам Гилджес-Александер отреагировал на заявление бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефана Марбэри о том, что он является лучшим баскетболистом в истории канадского спорта.

Шей категоричен:
Гилджес-Александер не согласился с тем, что является лучшим канадским баскетболистом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android