Леброн Джеймс рассказал, кто станет лицом НБА после его ухода

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер станет новым лицом НБА после того, как сам Джеймс покинет лигу.

«Я бы сказал, что Шей Гилджес-Александер, Человек-муравей. Мне кажется, что он сможет продолжить эстафету после меня, после Стефа, Кей Ди — парней, которые задавали стандарты на протяжении многих лет. У него отличная харизма. Он мне нравится», — приводит слова Джеймса USA Today.

Ранее сам Гилджес-Александер отреагировал на заявление бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефана Марбэри о том, что он является лучшим баскетболистом в истории канадского спорта.