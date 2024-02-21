Алек Питерс продлил контракт с «Олимпиакосом»

Греческий «Олимпиакос» официально объявил о продлении контракта со своим форвардом Алеком Питерсом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Контракт 28-летнего Питерса с «Олимпиакосом» был подписан 10 июля 2022 года и рассчитан на два года (1+1). «Олимпиакос» воспользовался возможностью и продлил соглашение.

С момента перехода Саши Везенкова в «Сакраменто Кингз» Питерс в 25 играх набирал в среднем 14,3 очка, 5,2 подбора, 1,6 передачи. Для сравнения: в предыдущем сезоне Алек набирал в среднем 4,6 очка за игру в Евролиге.

Питерс начинал свою карьеру в НБА и G-лиге в сезоне-2017/1018, играя за «Финикс Санз» и «Северную Аризону Санз». Затем в сезоне-2018/1019 он перешёл в московский ЦСКА. Годом позже Питерс играл за «Анадолу Эфес Стамбул», а затем два сезона выступал за «Баскония Витория-Гастейс».