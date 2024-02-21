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«Словно чит-код…» Джамал Кроуфорд — о Викторе Вембаньяме

«Словно чит-код…» Джамал Кроуфорд — о Викторе Вембаньяме
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Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд высоко оценил талант и потенциал центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он словно чит-код для Поповича… Мы точно не знаем, что у него получалось лучше всего на ранней стадии карьеры. Грег, похоже, собирается использовать его силу. Однако я не думаю, что лучшее качество Вембаньямы — это результативность. Тем не менее он на самом деле лучше, чем можно представить. Просто потрясающе», — приводит слова Джамала Кроуфорда The Sports Rush.

Виктор Вембаньяма в этом сезоне регулярного чемпионата набирает в среднем 20,5 очка, 10 подборов и 3,2 блок-шота за игру. На данный момент он лидирует в четырёх ключевых статистических показателях в своей команде. Он может стать вторым новичком в истории НБА после Майкла Джордана, кому это удалось.

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