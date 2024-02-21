Лукич рассказал, почему на сбор не вызван ни один игрок ЦСКА

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич объяснил, почему на сбор национальной команды не вызван ни один игрок из ЦСКА.
«Игроки ЦСКА были в наших списках, но клуб, насколько я знаю, принял решение во время перерыва в чемпионате улететь в Турцию. Там у них будут товарищеские игры, так что никаких проблем в наших взаимоотношениях нет. Была ещё одна маленькая загвоздка, но я не хочу её комментировать», — приводит слова Зорана Лукича «Матч ТВ».
Сбор национальной команды проходит в Новогорске с 17 февраля. В его рамках запланирован товарищеский матч в Москве с «Самарой». У Георгия Жбанова небольшая проблема с коленом. Михаил Беленицкий на последней игре с «Руной» почувствовал небольшую боль. Остальные игроки, по словам Лукича, в строю и работают в нормальном режиме.