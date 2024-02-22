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Стал известен статус Леброна Джеймса перед завтрашим матчем с «Голден Стэйт»

Стал известен статус Леброна Джеймса перед завтрашим матчем с «Голден Стэйт»
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«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о том, что форвард Леброн Джеймс пропустит завтрашний матч с «Голден Стэйт Уорриорз» по причине травмы лодыжки. Матч состоится завтра, 23 февраля, в 06:00 мск. Также стало известно, что бигмен «Лейкерс» Кристиан Вуд пропустит две недели из-за проблем с левым коленом.

Коллектив из калифорнии занимает девятую строчку в Западной конференции с 30 победами и 26 поражениями. «Голден Стэйт» занимает соседнюю 10-ю строчку.

По причине проблем с лодыжкой Леброн сыграл ограниченное количество минут на минувшем Матче всех звёзд. Он сыграл чуть более 13 минут, за которые успел набрать восемь очков. В нынешнем сезоне форвард в среднем набирает 24,8 очка, 7,2 подбора и 7,8 передачи.

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НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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