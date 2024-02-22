Эксперт назвал худший контракт в НБА на данный момент

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», ныне эксперт ESPN Бобби Маркс рассказал о том, как клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) относятся к действующему контракту атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Джордана Пула.

«Многие клубы расценивают контракт Джордана Пула как одна из худших сделок в НБА на данный момент», — заявил Маркс во время эфира 95.7 The Game.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027, за который он заработает $ 34,04 млн. В сезоне-2023/2024 атакующий защитник заработает $ 27,45 млн.

Контракт Пула был заключён между ним и «Голден Стэйт Уорриорз» в октябре 2022 года. Однако летом 2023 года руководство калифорнийского клуба приняло решение совершить обмен с «Вашингтоном» с непосредственным участием Джордана, а также разыгрывающим Крисом Полом.