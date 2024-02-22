«Милуоки» в последних 10 играх проиграл столько же, сколько две худшие команды Востока НБА

Баскетболисты «Милуоки Бакс» в последних 10 матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одержали лишь три победы и потерпели семь поражений под руководством новоиспечённого главного тренера клуба из Висконсина Дока Риверса, пришедшего на замену Эдриану Гриффину.

Примечательно, что за аналогичный период подобный показатель имеют «Шарлотт Хорнетс» и «Детройт Пистонс», занимающие в Восточной конференции 13-е и 15-е место соответственно. Однако общее соотношение побед и поражений «Милуоки» в нынешнем сезоне составляет 35-23 — это третье место в конференции.

Напомним, предыдущей командой 62-летнего Риверса была «Филадельфия Сиксерс», которую он возглавлял с октября 2020 года. Тренер покинул клуб в мае 2023 года после поражения в седьмом матче серии плей-офф с «Бостон Селтикс». Риверс также становился чемпионом НБА с «Бостон Селтикс» в 2008 году в качестве рулевого.