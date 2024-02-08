«Милуоки» в ужасной форме. Нужно ли было менять главного тренера по ходу сезона НБА?

Приход Дока Риверса на пост главного тренера «Милуоки Бакс» стал практически для всех любителей баскетбола полной неожиданностью, так как клуб под руководством Эдриана Гриффина шёл вторым в Восточной конференции и неплохо играл. Но руководство клуба из Висконсина решило привлечь более опытного специалиста в свои ряды. А нужно было вообще «Милуоки» что-то менять? Потому что результаты команды под крылом Риверса пока не особо впечатляют. Или же специалиста брали с дальновидным расчетом под плей-офф? Попробуем разобраться в перспективах «Бакс» под руководством Риверса.

На тот момент, когда в «Милуоки» уволили Гриффина, команда шла с 30 победами и 13 поражениями в регулярном чемпионате НБА — второе место Восточной конференции. Сейчас же клуб во главе с Риверсом провёл пять матчей в регулярке. «Олени» победили лишь в одном из них. При этом недавно уступили «Юте Джаз» со счётом 108:123, ведя с разницей в 12 очков перед заключительной четвертью. 40:13 — именно такой рывок пропустили игроки «Бакс» в решающей четверти матча. Команда явно не может найти свою игру. К тому же Риверс пока, мягко говоря, не справляется со своими обязанностями. У «Милуоки» в составе есть Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард, которые находятся в расцвете сил и уже показали ранее, что могут отлично взаимодействовать на паркете. Но пока в «Милуоки» происходит что-то неладное.

Игра «Милуоки», когда Гриффин руководил командой, строилась от нападения. После прихода Риверса ситуация не то что ухудшилась, а стала просто катастрофической. «Милуоки» на 27-м месте в рейтинге нападения НБА , хотя в целом по сезону клуб идёт на четвёртом месте.

Так почему же руководство «Милуоки» решилось поменять тренера, у которого дела шли хорошо, прямо по ходу регулярного чемпионата? Всё дело в том, что ветераны клуба, включая Янниса, разочаровались в Гриффине. Всему виной отсутствие лидерских качеств у специалиста, для которого опыт в «Бакс» стал первым в роли главного тренера команды, так как ранее он работал лишь ассистентом в нескольких клубах НБА. В «Милуоки» посчитали, что лучше сейчас предпринять какие-то меры, чтобы сделать довольными ключевых баскетболистов, и постараться как можно безболезненнее поменять стиль игры, чтобы к плей-офф команда была в полной боевой готовности. Но пока Риверс лишь пытается наладить взаимодействие в коллективе, и получается, откровенно говоря, слабо. Так как даже у тренера нет ответов на многие вопросы, о чём он самостоятельно заявил одному из изданий.

Док Риверс главный тренер «Милуоки Бакс» «Что ж, я думаю, мы должны найти свою идентичность. Пока у нас нет ответа. Мы должны понять, кто мы такие. Каждый год отправляешься в новое путешествие. У нас есть пять парней, которые выигрывали титул. И мы должны убедиться, что все понимают, что мы хотим сделать многое из того, что у них уже получилось. Однако нельзя отправляться в одно и то же путешествие. Каждый год поездка будет отличаться».

Когда речь заходит о Доке Риверсе, то нельзя не упомянуть его не лучшую репутацию в плей-офф. Хоть Док и является очень опытным тренером, но он за свою карьеру чаще всех в НБА проигрывал серии в плей-офф, ведя по их ходу со счётом 3-1 или 3-2. Таких случаев набралось аж целых семь! Так что даже опыт не всегда помогает тебе на самых важных стадиях в НБА. Гриффину даже не дали шанса проявить себя, но взяли тренера с расчётом на постсезон, по ходу которого у Дока крайне часто пропадали идеи в плей-офф. В первый сезон Риверса в «Филадельфии» команде не удалось во втором раунде обыграть «Атланту Хоукс» (3-4), во второй сезон — поражение от «Майами Хит» во всё том же втором раунде (2-4). Что же было в заключительный сезон Дока в «Филе»? Правильно, вылет в плей-офф во втором раунде от «Бостон Селтикс» (3-4), притом что клуб вёл по ходу серии со счётом 3-2 и мог закрыть все вопросы дома в шестом матче, но не судьба.

Док Риверс, сезон-2023/2024 Фото: Kelsey Grant/Getty Images

Ещё больше абсурда после перехода Риверса в «Милуоки» добавляет тот факт, что тренер поедет на Матч всех звёзд НБА и будет руководить командой Восточной конференции. Всё дело в том, что на МВЗ всегда едет тренер лучшей команды с Востока или Запада. Но Джо Маззулла, который руководит «Бостон Селтикс» — лидером Восточной конференции, уже являлся участником Матча звёзд в прошлом сезоне, а по правилам лиги один и тот же тренер не может дважды подряд принимать участие в Звёздном уикенде. Поэтому шанс представился Риверсу, так как на тот момент «Бакс» занимали второе место в конференции. Тренер, который чуть больше двух недель вернулся к работе в НБА, поедет на Матч всех звёзд? Звучит немного абсурдно, с какой стороны ни глянь.

В любом случае сейчас ещё рано делать выводы о верности решения уволить Гриффина и поставить на его место Риверса. Так как у Дока не было полноценной предсезонной подготовки с командой и ему придётся разбираться со всем этим по ходу регулярного чемпионата. Поражения уже показывают, что будет непросто, но хоронить Дока мы не будем. Недавно все критиковали «Лос-Анджелес Клипперс» после того, как в клуб перебрался Джеймс Харден. А что сейчас? «Парусники» борются с «Оклахомой», «Миннесотой» и «Денвером» за лидерство в Западной конференции. Слишком много сейчас свалилось на плечи Риверса. Посмотрим, что получится у нового тренера «Милуоки» с 51% побед в плей-офф.