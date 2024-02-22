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Президент «Црвены Звезды» раскритиковал бывшего тренера клуба из Белграда

Президент «Црвены Звезды» раскритиковал бывшего тренера клуба из Белграда
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Президент баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Небойша Чович раскритиковал бывшего главного тренера команды Душко Ивановича за выбор игроков.

«Наш бюджет на игроков в этом сезоне, включая тренерский штаб, составляет около € 12 млн. Если добавить командировочные и другие расходы, получится € 15 млн. Это увеличение примерно на 20% по сравнению с предыдущим сезоном.

Бьелица – это, конечно, выбор Душко Ивановича. Он выбрал Бьелицу, а не игрока из «Басконии»… Монеке. Потом он выбрал Майка Тоби вместо Брэндона Дэвиса», – приводит слова Човича Eurohoops.

Напомним, Иванович руководил «Црвеной Звездой» в 2022 и 2023 годах. В связи с неудовлетворительными результатами в Евролиге руководство сербского клуба уволило черногорского главного тренера. Сейчас специалист работает в испанской «Басконии».

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