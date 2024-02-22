«Црвена Звезда» хочет усилиться игроками Евролиги и НБА

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович рассказал о том, кого сербский клуб готов приобрести, чтобы стать сильнее в Евролиге.

«Нам нужно усилиться. Скажу о том, что мы заинтересованы в Николе Калиниче. Мы работаем над этим переходом.

Мы его не продавали, он ушёл практически ни за что. У него был контракт по схеме «1+1», и мы задержали ему четыре или пять месячных зарплат. Он ждал, у нас был уговор, который мы не выполнили, и он уехал в Барселону. Мы работаем над этим, конечно, насколько можем, учитывая, что он игрок «Барселоны», мы не будем его похищать.

Мы также заинтересованы в Николе Йовиче. Я желаю ему всяческих успехов в НБА, но, если он не будет играть там, я хотел бы видеть его здесь. [Филип] Петрушев перешёл в «Олимпиакос» не по нашей вине. Дело было не в деньгах. Мы бы дали ему ту же сумму, но в силу обстоятельств всё получилось так, как произошло», – приводит слова Човича Basket News.

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