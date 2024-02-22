«Барселона» планирует продлить контракт с одним из лидеров клуба

Каталонская «Барселона» работает над продлением контракта с центровым Яном Веселы. Об этом сообщает RAC1.

По данным источника, отличная игра баскетболиста убедила испанский клуб в том, что нужно продлить контракт с центровым. Текущий контракт команды и игрока рассчитан до конца сезона-2024/2025. Но в нём есть отдельный пункт, который «Барселона» хотела бы исключить. Заключается он в том, что Веселы может покинуть сине-гранатовых предстоящим летом (в межсезонье), если его выкупит другой клуб.

В нынешнем сезоне Евролиги Веселы в среднем набирает 12,9 очка и делает 4,5 подбора. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице европейского турнира.

В прошлом сезоне каталонский клуб пробился в «Финал четырёх» Евролиги, где занял четвёртое место, уступив сперва мадридскому «Реалу», а затем французскому «Монако».

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