«Словно нарезка стритбольных моментов». Айверсон высказался о стиле Дончича

Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (MVP) 2001 года Аллен Айверсон высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Его стиль игры выделяется, это словно нарезка стритбольных моментов. У него есть всё, все движения, просто они очень медленные, но он обращается с мячом невероятно и точно так же бросает», — сказал Айверсон в подкасте Шакила О'Нила.

Недавно Дончич вышел на чистое третье место по количеству игр с 25+ очками, 15+ передачами, 10+ подборами в истории НБА (начиная с сезона-1950/1951, когда стала отслеживаться статистика передач). В топ-4 по этому показателю входят следующие игроки: Оскар Робертсон (37 матчей), Расселл Уэстбрук (15), Лука Дончич (14) и Мэджик Джонсон (13).