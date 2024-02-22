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«Словно нарезка стритбольных моментов». Айверсон высказался о стиле Дончича

«Словно нарезка стритбольных моментов». Айверсон высказался о стиле Дончича
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Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (MVP) 2001 года Аллен Айверсон высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Его стиль игры выделяется, это словно нарезка стритбольных моментов. У него есть всё, все движения, просто они очень медленные, но он обращается с мячом невероятно и точно так же бросает», — сказал Айверсон в подкасте Шакила О'Нила.

Недавно Дончич вышел на чистое третье место по количеству игр с 25+ очками, 15+ передачами, 10+ подборами в истории НБА (начиная с сезона-1950/1951, когда стала отслеживаться статистика передач). В топ-4 по этому показателю входят следующие игроки: Оскар Робертсон (37 матчей), Расселл Уэстбрук (15), Лука Дончич (14) и Мэджик Джонсон (13).

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