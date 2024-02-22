Аллен Айверсон назвал свою стартовую пятёрку всех времён

Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (MVP) 2001 года Аллен Айверсон назвал свою стартовую пятёрку всех времён.

Стартовая пятёрка по мнению Аллена Айверсона:

Стефен Карри;

Коби Брайант;

Майкл Джордан;

Леброн Джеймс;

Шакил О'Нил.

Напомним, Айверсон является членом Зала славы баскетбола, десятикратным участником Матчей всех звёзд НБА, четырёхкратным самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА (1999, 2001, 2002, 2005). Всего за свою продолжительную карьеру в НБА он набрал 24 368 очков.

Ранее разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард назвал стартовую пятёрку из лучших действующих игроков НБА.