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Леброн с травмой, Дончич может пропустить матч с «Финиксом». Статус звёзд НБА — 23 февраля

Завтра, 23 февраля, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч и списком травмированных ключевых игроков, которые с разной степенью вероятности могут не принять участия во встречах.

Информация о травмированных ключевых игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал с компьютерной версии.

Кто пропустит?

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Решение будет принято перед матчем.

Не играет — травма колена.

Не играет — травма плеча.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Под вопросом — болезнь.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Решение будет принято перед матчем — повреждение носа.

Под вопросом — травма задней поверхности бедра.

Под вопросом — болезнь.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК Юта Джаз Ньютаун Не начался Шарлотт Хорнетс Шарлотт Кто победит в основное время? П1 X П2

Не играет — травма голеностопа.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Вашингтон Уизардс Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Вероятно, сыграет — травма нижней части ноги.

Вероятно, сыграет — травма ахилла.

Не играет — травма голеностопа.

Маловероятно — болезнь.

Матчи, где важные игроки примут участие

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2