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Регулярный чемпионат НБА — 23 февраля 2024: сыграет ли Лука Дончич, какой статус у Леброна

Леброн с травмой, Дончич может пропустить матч с «Финиксом». Статус звёзд НБА — 23 февраля
Аудио-версия:
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Завтра, 23 февраля, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч и списком травмированных ключевых игроков, которые с разной степенью вероятности могут не принять участия во встречах.

Информация о травмированных ключевых игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал с компьютерной версии.

Кто пропустит?

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кейд Каннингем Подробнее
  • Решение будет принято перед матчем.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Джоэл Эмбиид Подробнее
  • Не играет — травма колена.
Джулиус Рэндл Подробнее
  • Не играет — травма плеча.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Донован Митчелл Подробнее
  • Под вопросом — болезнь.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лука Дончич Подробнее
  • Решение будет принято перед матчем — повреждение носа.
Брэдли Бил Подробнее
  • Под вопросом — травма задней поверхности бедра.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Брэндон Ингрэм Подробнее
  • Под вопросом — болезнь.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ламело Болл Подробнее
  • Не играет — травма голеностопа.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Джамал Маррей Подробнее
  • Вероятно, сыграет — травма нижней части ноги.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Энтони Дэвис Подробнее
  • Вероятно, сыграет — травма ахилла.
Леброн Джеймс Подробнее
  • Не играет — травма голеностопа.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Домантас Сабонис Подробнее
  • Маловероятно — болезнь.

Матчи, где важные игроки примут участие

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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