Инсайдер раскрыл, будет ли Леброн отсутствовать длительное время из-за лечения

Известный аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился подробностями о состоянии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. 39-летний лёгкий форвард отсутствовал на последнем матче «озёрников» из-за травмы лодыжки. На недавнем Матче всех звёзд НБА он пробыл на площадке чуть менее 14 минут.

«Джеймс сказал на воскресном Матче всех звезд, что воспользуется перерывом, чтобы пройти дополнительное лечение. Характер лечения он уточнять не стал. Серьёзных опасений, что Джеймс будет вынужден отсутствовать длительное время, не имеется. Но при этом есть надежда, что лечение позволит ему закончить сезон сильнее. Об этом сообщили ESPN источники в лиге», — написал Уиндхорст в своей колонке.