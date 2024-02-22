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ЦСКА победил «Бешикташ» в товарищеском матче

ЦСКА победил «Бешикташ» в товарищеском матче
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В Стамбуле (Турция) состоялся товарищеский матч, участие в котором приняли ЦСКА и «Бешикташ». Встреча закончилась со счётом 94:85 в пользу московского клуба.

Лучшую результативность в составе армейцев продемонстрировал французский форвард Амат М'Бай. В его активе 14 очков, два подбора и четыре результативные передачи. Также отметим американского разыгрывающего Мело Тримбла, записавшего в свой актив 12 очков и 8 результативных передач. 12 очков набрал центровой Тони Джекири.

Напомним, в ходе турецкого тренировочного сбора ЦСКА ещё сыграет с лидером чемпионата Турции – клубом «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт 24 февраля и начнётся в 14:00 мск.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в группе А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги.

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Источник: ЦСКА близок к подписанию контракта с Оливье Хэнланом
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