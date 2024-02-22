Док Риверс получил предложения от двух команд НБА до назначения в «Милуоки Бакс»

Док Риверс до назначения на пост главного тренера «Милуоки Бакс» мог оказаться в других командах. Как рассказал сам Риверс в интервью журналистке Рэйчел Николс, с ним связывались два клуба. Какие именно, Док уточнять не стал.

Напомним, до прихода Риверса «Милуоки» возглавлял Эдриан Гриффин. Команда уволила его в конце января этого года. Эдриан возглавлял «Бакс» с июня 2023-го. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации. Вскоре после увольнения Гриффина на его место пришёл Риверс.

Ранее Риверс признался, что тяжёлый форвард клуба Яннис Адетокунбо напоминает ему члена Зала славы баскетбола Кевина Гарнетта.