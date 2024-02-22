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Док Риверс назвал члена Зала славы, которого напоминает ему Яннис Адетокунбо

Док Риверс назвал члена Зала славы, которого напоминает ему Яннис Адетокунбо
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс признался, что звёздный тяжёлый форвард клуба из Висконсина Яннис Адетокунбо напоминает ему члена Зала славы баскетбола Кевина Гарнетта. И Риверс, и Гарнетт становились чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Бостон Селтикс» в 2008 году.

«В нём [Яннисе Адетокунбо] много от Гарнетта, но он не разговаривает. Мне бы хотелось, чтобы он говорил так же много, как Гарнетт, но его действия очень похожи в том, что касается жёсткой игры.

Он как будто воин. У него такой же менталитет воина. На самом деле я сказал одному из своих помощников: «Яннис — первый игрок, который у меня был после Гарнетта, при этом он напоминает самого Гарнетта», — сказал Риверс в эфире SiriusXM Radio.

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