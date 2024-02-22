Док Риверс назвал члена Зала славы, которого напоминает ему Яннис Адетокунбо

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс признался, что звёздный тяжёлый форвард клуба из Висконсина Яннис Адетокунбо напоминает ему члена Зала славы баскетбола Кевина Гарнетта. И Риверс, и Гарнетт становились чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Бостон Селтикс» в 2008 году.

«В нём [Яннисе Адетокунбо] много от Гарнетта, но он не разговаривает. Мне бы хотелось, чтобы он говорил так же много, как Гарнетт, но его действия очень похожи в том, что касается жёсткой игры.

Он как будто воин. У него такой же менталитет воина. На самом деле я сказал одному из своих помощников: «Яннис — первый игрок, который у меня был после Гарнетта, при этом он напоминает самого Гарнетта», — сказал Риверс в эфире SiriusXM Radio.