Дрэймонд Грин назвал молодого игрока НБА, который в будущем может стать таким, как он

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос об игроке НБА, который в будущем может стать таким же, как он. Грин остановил свой выбор на тяжёлом форвард «Хьюстон Рокетс» Тари Исоне, которому сейчас 22 года.

«Это Тари Исон. Мне нравится этот паренёк. Судя по тому, что я видел, он умеет работать с мячом. Он хорошо бросает, но при этом может стать ещё лучше. Он хороший атлет. Именно хороший. Отличный рост, отличные габариты. Он совсем не мягкотелый. Он не отступает ни перед чем. Выполняет мелкую незаметную работу. Мне нравится его игра и мне нравится то, что он привносит в команду», — сказал Грин на канале The Draymond Green Show в YouTube.

Ранее Грин выбрал четырёх самых жёстких игроков НБА.